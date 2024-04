Tadej Pogacar torna alle corse e punta a conquistare la Liegi-Bastogne-Liegi prima del Giro  

CICLISMO

Il talento dell'UAE Team Emirates dovrà vedersela con il campione del mondo Mathieu Van der Poel

© Getty Images Chi batterà Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi? È difficile pronosticarlo anche perché, nonostante lo sloveno dell'UAE Team Emirates sia lontano dalle corse da qualche settimana, appare il favorito numero uno per la "Decana" delle Classiche. Il talento di Komenda si sta preparando la prima partecipazione del Giro d'Italia e questo potrebbe consentirgli di superare le cote belghe.

Il 25enne non avrà presumibilmente bisogno di attendere la Cote de la Roche-aux-Faucons, posta a quindici chilometri dal traguardo, ma potrebbe partire sulla Redoute che lo scorso anno lanciò in maglia iridata Remco Evenepoel, assente a causa della frattura alla clavicola patita al Giro dei Paesi Baschi. Il principale avversario di Pogacar sembra essere quindi Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), apparso scarico all’Amstel Gold Race, ma con ogni probabilità a risparmio per puntare tutto sulla Doyenne.

Occhi puntati anche su Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) e Stephen Williams (Bahrein-Victorius), recenti vincitori dell’Amstel e della Freccia Vallone, mentre sarà da valutare la condizione di Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Tiesj Benoot (Team Visma | Lease a Bike) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), reduci dal ritiro alla Freccia a causa del maltempo.

Ridotte le speranze in casa Italia dove le chance principali sono rappresentate da Davide Formolo (Movistar Team), unico azzurro ad arrivare con il gruppo sotto il Muro di Huy, e Andrea Bagioli (Lidl-Trek) che presumibilmente dovrà lavorare per Skjelmose.