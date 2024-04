Yeman Crippa torna dall'altura e realizza subito il record italiano sui 10 chilometri 

ATLETICA LEGGERA

Il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha fermato il cronometro in 27'08", distante solo un secondo dal record europeo di Jimmy Gressier

© Getty Images Dai 3000 metri in pista alla maratona, Yeman Crippa non si è mai lasciato scappare nemmeno un record italiano. L'ultimo tassello che mancava alla sua ricca collezione era rappresentato dai dieci chilometri su strada, un primato puntualmente cancellato a Herzogenaurach nella mattinata di sabato 27 aprile. Al rientro dall'altura il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha completato la prova in 27'08" mancando per un solo secondo il record europeo appartenente a Jimmy Gressier.

Tornato all'Adizero: Road To Records dove nel 2022 realizzò il miglior tempo italiano di sempre sui 5 chilometri, Crippa ha sfruttato nella prima metà della gara il lavoro delle "lepri" che hanno dettato il ritmo prima del "corpo a corpo" con gli avversari dove nel finale è emerso il keniano Nicholas Kipkorir che si è imposto in 27'04" precedendo il connazionale Sabastian Sawe (27'06") e il burundese Rodrigue Kwizera (27'07").

Quarta piazza per il trentino che si è visto sì sfuggire il podio, ma che si è potuto consolare con quel tempo che fa ben pensare in vista degli Europei in casa dove punterà sulla mezza maratona così come in vista delle Olimpiadi dove sarà sui 42 chilometri. Il tutto forte dei record italiani dei 3000, 5000, 10.000, 5 km, 10 km, mezza maratona e maratona.