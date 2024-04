Gianmarco Tamberi vola in Turchia: due settimane per preparare Europei e Olimpiadi

Se Marcell Jacobs e Filippo Tortu hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per preparare Europei e Olimpiadi Estive, Gianmarco Tamberi ha deciso di trasferirsi in Turchia. Il campione olimpico di salto in alto lascerà l'Italia il prossimo 20 aprile per trasferirsi ad Antalya dove rimarrà sino al 4 maggio per un training camp lungo due settimane. Insieme al tecnico Giulio Ciotti, al preparatore fisico Michele Palloni e al fisioterapista Andrea Battisti, l'atleta delle Fiamme Oro Padova lavorerà attentamente alla Gloria Sports Arena con l'obiettivo di brillare nei primi due appuntamenti stagionali.