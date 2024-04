Salto con l'asta, nuovo record del mondo di Duplantis: 6,24 metri

© Getty Images

Armand Duplantis stupisce ancora: l'atleta svedese ritocca per l'ottava volta il record del mondo del salto con l'asta toccando quota 6,24 metri a Xiamen (Cina), prima tappa della Diamond League di atletica. Il precedente primato, come detto sempre appartenuto a Duplantis, era di 6,23 metri, stabilito lo scorso 17 settembre nelle finali di Diamond League a Eugene (Stati Uniti). Per la cronaca, il 24enne ha ovviamente vinto la gara davanti allo statunitense Sam Kendricks (5,82) e al cinese Bokai Buang (5,72).