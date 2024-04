Continental Tour: Chituru Ali vola in Kenia per affrontare Omanyala, Desalu ritrova Tebogo

ATLETICA LEGGERA

Il finalista mondiale dei 60 metri indoor incrocerà sui 100 metri il velocista africano, mentre il campione olimpico sarà alle prese con il fuoriclasse botswano sui 400

© Getty Images Il primo appuntamento di Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League) rappresenterà subito un appuntamento provante per la stagione di Chituru Ali e Fausto Desalu, alla ricerca di un posto nella nazionale di atletica leggera in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi. Il finalista dei 60 metri agli ultimi Mondiali Indoor e il campione olimpico della staffetta 4x100 metri saranno a Nairobi per il meeting in programma sabato 20 aprile dove affronteranno alcuni degli specialisti della velocità mondiale.

Dopo essersi testato a Firenze sui 150 metri, il comasco delle Fiamme Gialle affronterà per la prima volta nel 2024 i 100 metri dove avrà modo di incrociare lo statunitense Kenny Bednarek (10.01 sabato in Florida), il padrone di casa Ferdinand Omanyala, il britannico Jeremiah Azu, l’ivoriano Arthur Cissé. Discorso diverso per il compagno di squadra che dovrà far i conti con il botswano Letsile Tebogo, già autore di un 19.94 stagionale sul mezzo giro di pista e di 44.29 sui 400, con l'americano Courtney Lindsey e il canadese Brendon Rodney.

A chiudere la spedizione azzurra ci penserà Elena Vallortigara che dovrà ritrovarsi dopo una stagione complicata nel salto in alto con l'obiettivo di mettere in luce il lavoro svolto negli ultimi mesi con la primatista italiana Antonietta Di Martino.