Paret-Peintre brucia Tiberi nell'ultima tappa del Tour of the Alps, Lopez vince la classifica generale 

Il francese della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha anticipato il laziale nell'ultima frazione che gli ha permesso di salire sul podio finale dominato dallo spagnolo della Lidl-Trek

© instagram Si chiude con un successo francese l'edizione 2024 del Tour of the Alps. A Levico Terme si è imposto in uno sprint ristretto Aurelien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) che non ha lasciato spazio ad Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius), particolarmente competitivo e costretto ad accontentarsi del secondo posto dopo una tappa da protagonista. Il laziale ha provato a far saltare il banco dovendosi accontentare del terzo posto in classifica generale che ha visto il successo di Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek).

Vedi anche ciclismo Tour of the Alps: Simon Carr vince in solitaria a Borgo Valsugana, 6° posto per Antonio Tiberi Prima parte molto veloce con diversi atleti che hanno provato ad avvantaggiarsi senza grandi esiti a causa della brevità della frazione. Ciò ha portato allo scatto di Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) lungo la prima ascesa verso Palù del Fersina con l'inglese e il giovane marchigiano che sono riusciti a guadagnare un vantaggio massimo di trenta secondi e venendo raggiunti anche dal britannico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) in vista del gran premio della montagna. Al termine della discesa il gruppo maglia verde è però rientrato preparandosi al secondo passaggio sull'ascesa con Antonio Tiberi prima e Wout Poels (Bahrein-Victorius) che hanno allungato per provar a mettere in crisi Juan Pedro Lopez senza ottenere risultati grazie a uno scatenato Carlos Verona (Lidl-Trek) che ha chiuso nella discesa successiva.

Vari i tentativi di allungo nel finale, ma nessuno è riuscito a prendere il largo in vista del traguardo di Levico che ha visto il successo in uno sprint ristretto di Aurelien Paret-Peintre bruciando un voglioso Antonio Tiberi e il fratello Valentin, mentre in chiave tricolore vanno segnalati il sesto posto di Filippo Zana (Team Jayco-AlUla) e il nono di Matteo Fabbro (Team Polti Kometa). Con questi risultati Juan Pedro Lopez ha conservato la maglia verde conquistando la classifica generale con 38 secondi su Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Tiberi, mentre in chiave italiana va segnalato l'ottavo posto di Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) e il decimo di Davide Piganzoli (Team Polti Kometa).

