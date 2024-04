Filippo Tortu è pronto a testarsi nuovamente sui 100: a Clermont per andar sotto i 10 secondi

© Getty Images

Dopo il 10”15 raggiunto a Gainesville, Filippo Tortu è pronto nuovamente ad affrontare i 100 metri negli Stati Uniti.Il 25enne milanese sarà presente al Pure Athletics Spring Invitational in programma a Clermont dove avrà modo di compiere due prove. Il portacolori delle Fiamme Gialle si cimenterà nelle batterie in programma nella tarda serata di sabato 20 aprile per verificare le condizioni raggiunte con il lavoro del training camp di Montverde.