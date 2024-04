Maikel Zijlaard è più forte delle curve e vince il prologo del Giro di Romandia  

© Getty Images

Il Giro di Romandia inizia con una grande sorpresa. A conquistare il prologo di due chilometri andato in scena a Payerne ha visto il successo dell'olandese Maikel Zijlaard, in forza al team svizzero della Tudor Pro Cycling. L'atleta orange ha sprigionato una grande potenza su un percorso molto esigente quanto breve fermando il cronometro in 2'55" e conquistando così il primo successo fra i professionisti.