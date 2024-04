Tour of the Alps: Simon Carr vince in solitaria a Borgo Valsugana, 6° posto per Antonio Tiberi

CICLISMO

L'inglese dell'EF Education-EasyPost ha tagliato il traguardo trentino in solitaria completando una fuga da lontano che ha modificato la classifica generale

© instagram La quarta tappa cambia il volto del Tour of the Alps dove si impone in solitaria Simon Carr. Già a segno lo scorso anno, il britannico dell'EF Education-EasyPost ha conquistato la frazione con arrivo a Borgo Valsugana grazie a una fuga da lontano lasciata libera di prendere il largo a causa delle schermaglie fra i big della classifica generale guidati dal leader Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek). Nonostante qualche difficoltà lo spagnolo ha risposto ai vari attacchi degli avversari concedendo soltanto la piazza d'onore a Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), mentre un agguerrito Antonio Tiberi si è dovuto accontentare del sesto posto finale.

Prime fasi molto concitate con diversi uomini di classifica che hanno provato a far saltare il banco da lontano con Davide Piganzoli (Team Polti Kometa), Davide Bais (Team Polti Kometa) e Luca Covilli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), il colombiano Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), i britannici Simon Carr e Hugh Carthy (EF Education – EasyPost), gli spagnoli Oscar Rodriguez (Ineos Granadiers) e Mikel Bizkarra (Euskatel), l’australiano Lucas Hamilton (Team Jayco-AlUla), l’austriaco Gregor Muhlberger (Team Jayco-AlUla) e l’olandese Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL) in grado di prendere il largo.

Vedi anche ciclismo Tour of the Alps, Juan Pedro Lopez anticipa Giulio Pellizzari e balza al comando della classifica La fuga si è però spezzata salendo verso il Passo del Compet con Higuita e Carr in grado di prendere spazio nonostante il tentativo di rimanere a galla da parte di Piganzoli, costretto anche lui ad alzare bandiera bianca e venir ripreso dal gruppo della maglia verde guidato dalla Decathlon AG2R La Mondiale Team di Ben O' Connor. Lungo il Passo del Vetriolo anche il colombiano si è dovuto rialzare lasciando al comando soltanto l'inglese dell'EF Education-First, mentre dietro ha provato più volte ad allungare lo stesso O'Connor, seguito a ruota da Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius).

Su di loro si sono riportati anche Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Ivan Ramiro Sosa (Movistar Team), Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e Chris Harper (Team Jayco AlUla) con quest'ultimo che è caduto bruscamente in discesa impattando contro un lampione. Momenti di paura per i corridori che si hanno rallentato complice la scivolata anche di O' Connor, ma al tempo stesso consentendo il rientro di altri avversari in attesa di conoscere le condizioni di Harper, costretto a ritirarsi dopo esser stato soccorso dai sanitari.

Ad approfittarne della situazione ci ha pensato Carr che ha guadagnato ulteriore terreno sfiorando i tre minuti di vantaggio mentre dietro scattava Valentin Paret-Paintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) dopo Novaledo costringendo il leader della classifica Juan Pedro Lopez a impegnarsi in prima persona. Ciò non gli ha consentito di controllare al meglio la corsa con Tiberi pronto ad attaccare insieme a Bardet venendo però prontamente raggiunto dallo spagnolo che a sua volta ha chiuso su Paret-Paintre.

Carr ha così conquistato il successo di tappa con 1'18" su Storer e O' Connor, mentre Tiberi si è dovuto accontentare di un sesto posto che gli consente di rafforzare la leadership nella classifica dedicata ai giovani. In chiave tricolore va segnalato anche il nono posto di Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) che ha concluso a 2'19" dal vincitore giungendo in compagnia con Davide Piganzoli, undicesimo.

In classifica generale Lopez guida con 38 secondi su O' Connor e 48 su Tiberi in vista dell'ultima frazione, il tradizionale circuito di 118,5 chilometri attorno a Levico Terme con doppio passaggio sul Palù del Fersina.