Fed Cup, Barazzutti: "Siamo nella storia dello sport"

Barazzutti torna poi sull'ultima partita, quella vinta da Sara Errani agevolmente 6-1, 6-1 contro la Kleybanova: "C'era la concentrazione giusta, d'altra parte ci stavamo giocando il mondiale. E Sara è stata come sempre una campionissima".

Visibilmente entusiasta, dopo questo successo che fa seguito alle vittorie del 2006, 2009 e 2010, Barazzutti preferisce lasciare le luci della ribalta alle sue ragazze: "Io? Cerco di fare quello che posso, ma ripeto, sono loro le vere protagoniste. Ma l'hanno dimostrato anche durante tutta la stagione: i risultati sono significativi. Con il loro spirito si vince". Un discorso che vale anche per la veterana Francesca Schiavone, costretta a dare forfait per un problema fisico, che lo stesso Barazzutti ha tenuto a chiamare in campo dalle tribune per partecipare ai festeggiamenti a caldo.