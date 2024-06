Tennis, Roland Garros: Zverev regola De Minaur e vola in semifinale    

TENNIS

Il tedesco si impone per 3-0 con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-4, ora la sfida a Ruud che vale la finalissima

© Getty Images Continua il cammino in questo Roland Garros per Alexander Zverev, che ai quarti di finale supera Alex De Minaur in tre set, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-4 in poco più di tre ore di incontro. Il tedesco fa un piccolo capolavoro nel secondo parziale, annullando un set point e rimontando da 0-4 a 7-5 nel tie-break. Zverev vola dunque in semifinale, ad attenderlo Casper Ruud dopo il Walk Over avvenuto per il ritiro di Djokovic.

Nel primo set il tedesco parte subito forte con il break del 2-1, ma il suo avversario reagisce immediatamente con il contro-break per tornare in parità. Il numero 4 al mondo ha le forze e i colpi per ripetersi sul 3-3, andando poi a chiudere nel suo turno di battuta con il 6-4 finale. Anche nel secondo parziale De Minaur reagisce dopo il primo break, arrivando a ottenere anche un set point sul 6-5. Zverev annulla il punto per l’1-1 e compie un piccolo capolavoro nel tie-break, rimontando De Minaur da 0-4 al 7-5 che vale il 2-0. Nella terza partita Zverev va avanti sul 5-2 con l’ennesimo servizio strappato all’avversario (sul 4-2), ma il numero 11 nel ranking Atp trova le ultime forze per rispondere ancora una volta. L’australiano però commette qualche errore di troppo nel turno di battuta per riportare il match sul 5-5, con Zverev che chiude con il break del 6-4 finale. Vince Zverev e vola in semifinale nella parte alta di tabellone con Ruud, arrivato a questa sfida grazie al Walk Over causato dal ritiro di Novak Djokovic.