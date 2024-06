Sinner, che dolce accoglienza ad Halle: una torta per la vetta ATP

TENNIS

Il fuoriclasse azzurro omaggiato con una torta a forma di numero 1 da parte degli organizzatori

© Atp Tour Dopo la due giorni in Italia tra Sesto Pusteria (per festeggiare lo storico traguardo nel ranking ATP) e Roma (per le visite mediche al Coni in vista delle Olimpiadi), Jannik Sinner è volato in Germania per partecipare al torneo ATP 500 sull'erba di Halle come preparazione per il torneo di Wimbledon. Il fresco numero 1 al mondo è stato accolto dal direttore del torneo tedesco, Ralf Weber, con una torta a forma di numero uno.

Il torneo di Halle sarà l'unico che giocherà Sinner sull'erba prima di Wimbledon, terzo Slam stagionale in programma dal 1 al 14 luglio al All England Club e il primo da nuovo re del tennis mondiale. Per Jannik sarà la terza partecipazione in carriera. In Germania l'anno scorso il fenomeno altoatesino raggiunse i quarti dopo aver battuto Gasquet e Sonego, ma fu costretto a ritirarsi all'inizio del secondo set contro il kazako Alexander Bublik per un problema muscolare alla gamba sinistra.

