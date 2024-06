Tennis, Jasmine Paolini: "Orgogliosa di me, a Parigi i giorni più belli della mia vita"

TENNIS

La Paolini dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro la Swiatek: "E non è ancora finita"

Paolini-Swiatek: le foto della finale a Parigi

















































"Qui a Parigi ho vissuto 15 giorni intensi, i più belli della mia vita". Jasmine Paolini non perde il sorriso dopo la finale persa al Roland Garros contro la polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, che si è imposta sull'azzurra in due set per 6-2, 6-1. "È molto complicato giocare contro di lei - ha detto l'azzurra, dal campo, dopo la premiazione - Così giovane e ha già vinto tanti Slam. Ma sono orgogliosa di me, del mio percorso. E non è ancora finita, domani c'è la finale del doppio".

"Ringrazio la mia squadra e la mia famiglia, tutti coloro che credono in me giorno dopo giorno - ha detto ancora la Paolini - Sono stati 15 giorni intensi, sono molto felice. Oggi è stata complicata ma sono orgogliosa di me stessa. Un grazie a tutti gli italiani che hanno tifato per me", ha concluso.