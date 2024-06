Roland Garros, è tris di finali per l'Italia: Sara Errani e Jasmine Paolini volano nel doppio

TENNIS

La 28enne lucchese e la 37enne bolognese hanno sconfitto per 1-6 6-4 6-1 l'ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena Gabriela Ruse

© Getty Images Dopo undici anni un doppio femminile italiano torna in finale al Roland Garros. A riuscire nell'impresa sono Sara Errani e Jasmine Paolini che sconfiggono in rimonta l'ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena Gabriela Ruse imponendosi per 1-6 6-4 6-1 e consentendo alla toscana di doppiare il risultato ottenuto nel singolare.

Inizio da dimenticare per Errani e Paolini che paga soprattutto la stanchezza della toscana, reduce dalla semifinale in singolare contro Mirra Andreeva. Il duo ucraino-rumeno si prende subito due break puntando soprattutto a giocare sulla lucchese complice la lucidità della bolognese che è sì efficace a rete, ma non può difendere tutti gli spazi lasciati liberi dalla collega perdendo il primo set per 6-1.

Il tandem azzurro prova a dare una scossa all'inizio del secondo set portando a casa il break in apertura e annullandone nove occasioni per il controbreak da parte delle avversarie forti anche di una ripresa di Paolini prima di arrendersi alle accelerazioni di Kostyuk.

Il tandem tricolore non si arrende e, puntando soprattutto sull'ucraina, si portano a casa un ulteriore break forti delle risposte a rete di Kostyuk. È il segnale per prendere spazio e, dopo una serie di turni al servizio equilibrato, concede il set a Errani e Paolini per 6-4.

Il terzo set inizia nuovamente con un game lunghissimo, con le azzurre che stavolta prendono il comando del gioco tanto da tenere duro sino a volare via. È il momento decisivo del match con Errani e Paolini che non perdono più un colpo e vincono per 6-1.