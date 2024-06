Paolini in finale al Roland Garros: "Bisogna sempre sognare in grande"

L'azzurra: "Sono felice. Nel primo set ero un po' nervosa, poi mi sono rilassata colpo dopo colpo"

Roland Garros, Paolini è in finale!





























E' felice e carica Jasmine Paolini dopo aver strapazzato la 17enne Mirra Andreeva in due set e conquistato il clamoroso accesso alla finale del Roland Garros contro la numero uno del mondo Iga Swiatek. "Sono felice, grazie a tutti. E' stata una gara difficile. Mirra ha solo 17 anni, ma sta giocando benissimo, è completa e solo un mese fa mi ha battuto - ha detto l'azzurra commentando il momento magico che sta vivendo sulla terra rossa parigina -. Mi son detta che dovevo fare meglio". "Nel primo set ero nervosa, poi palla dopo palla mi sono rilassata", ha aggiunto. "Bisogna sempre sognare in grande, l'ho imparato soprattutto negli ultimi anni - ha continuato -. Sognare è la cosa più importante nello sport e nella vita. Non so cosa dire in questo momento".

"E' difficile essere rilassata in una gara del genere, lo so, ma sono davvero felice di aver vinto - ha aggiunto Paolini -. A Madrid ero in vantaggio 5-2 e poi ho perso. Era un ricordo doloroso e volevo fare meglio oggi". "Ora conosco Andreeva meglio - ha proseguito -. Volevo colpire bene e divertirmi. E sembra che il piano abbia funzionato". "Grazie mille, è stato un piacere - ha concluso l'azzurra col sorriso sulle labbra -. Grazie a chi mi segue da casa e a tutta la Francia".