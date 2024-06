Atp Stoccarda, Berrettini batte Safiullin e vola agli ottavi di finale

TENNIS

L'azzurro supera il russo numero 43 al mondo in tre set (7-6, 5-7, 7-5): ora affronterà uno tra Martineau e Shapovalov

© Getty Images Matteo Berrettini è tornato. Il tennista azzurro, oggi numero 95 del ranking, ha superato il primo turno dell'Atp 250 di Stoccarda battendo in tre set il russo Roman Safiullin, numero 43, con il punteggio di 7-6 (8), 5-7, 7-5 dopo quasi tre ore di gioco. Ad attenderlo agli ottavi di finale di un torneo in cui si è già imposto due volte in carriera (2019 e 2022) ci sarà uno tra il francese Martineau e il canadese Shapovalov.

Berrettini si è per altro tolto una bella soddisfazione: con 27 ace ha stabilito il suo nuovo primato in un match al meglio dei 3 set. Superati i 25 messi a referto contro Ramos a Cincinnati nel 2021.

"Non avevo più energie, era il primo match dopo più di due mesi. Sono molto orgoglioso del modo in cui ho combattuto. Non mi aspettavo nulla di diverso. Ho cercato di restare concentrato e divertirmi", ha commentato a caldo Berrettini. "Sono contento di essere tornato e di aver vinto. Con i fisioterapisti ho fatto un grande lavoro, la prima è fatta ora pensiamo alla seconda e speriamo di non dover giocare domani", ha aggiunto.

Vedi anche Tennis Berrettini, niente Roland Garros: "Non sono pronto, torno sull'erba"