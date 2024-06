Jannik Sinner scrive una lettera al "numero 1": "Senza di te non sarei quello che sono oggi"

L'iniziativa è stata annunciata sui social di Nike confermando l'umiltà del 22enne di Sesto Pusteria

Jannik Sinner è diventato il primo italiano a conquistare la vetta della classifica ATP, un risultato che certifica come il 22enne di Sesto Pusteria sia a tutti gli effetti il miglior tennista del globo. Un attestato che non ha fatto montare la testa al giovane azzurro, deciso a non dimenticare quando da bambino sognava quel traguardo guardando i suoi idoli giocare. La conferma è arrivata da una lettera pubblicata sui canali social di Nike nel quale il fuoriclasse bolzanino si rivolge proprio al numero 1.

Vedi anche Tennis Tennis: Sinner torna a casa, grande festa a Sesto Pusteria per il n° 1 al mondo "Caro numero 1, ho sempre guardato in alto, verso di te. Sei stato nella mia mente ogni volta che ho vinto un match e, soprattutto, ogni volta che ho perso un match. Eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e mi sono quasi arreso - ha scritto Sinner -. Sei la ragione per cui non l’ho fatto. La ragione per cui ho continuato a provarci con più forza e credendo di più in me stesso. Grazie, numero 1, perché senza di te non sarei quello che sono oggi: tu. Jannik“.

Un gesto d'amore verso lo sport che lo ha reso grande e verso quegli obiettivi che chiunque dovrebbe cercare di inseguire, lasciando un segno tangibile a tutti quei ragazzi che un giorno vorrebbero diventare come lui, un mito da seguire non arrendendosi mai alle difficoltà che si possano incontrare.