Sinner n.1 al mondo, Panini lancia una Card Instant

Jannik Sinner e Panini incrementano la propria collaborazione. È stato concluso un accordo esclusivo pluriennale tra il tennista e la casa editrice modenese per la creazione di prodotti editoriali da collezione, memorabilia autografata e attrezzatura da gioco, libri e riviste, oltre a collezioni digitali con protagonista Jannik, il primo tennista italiano a diventare n. 1 dell'ATP world ranking. Panini realizzerà raccolte rivolte sia ai giovani che ai collezionisti appassionati, offrendo immagini esclusive e contenuti inediti del nuovo numero uno al mondo. L'ampio programma di iniziative partirà con la realizzazione di una card Panini Instant esclusiva per celebrare il raggiungimento da parte di Sinner della vetta del tennis mondiale. "Sono davvero felice di questa partnership con Panini, da bambino collezionavo figurine e leggevo fumetti e riviste Panini. Ora divento il protagonista dei prodotti Panini e questo mi rende felice, perché mi dà l’opportunità di presentarmi ai miei fan in un modo diverso", ha dichiarato Sinner.