Da Agassi a Federer, i grandi del tennis si congratulano con Sinner

NUOVO NUMERO 1

Pioggia di complimenti per il tennista italiano che ha scalzato Djokovic al numero 1 al mondo

Da Nastase a Sinner: i 29 numeri uno al mondo nella storia del tennis

























































Tantissime leggende del tennis hanno omaggiato Jannik Sinner nel giorno in cui si è accomodato ufficialmente in vetta al ranking ATP, scalzando Novak Djokovic dal trono. L'ATP ha raccolto i messaggi video registrati dai vari Agassi, Federer, McEnroe, Becker e tanti altri ex numeri 1 al mondo, condiviso sui suoi account social. Una testimonianza di affetto e di stima, a cui lo stesso Sinner ha prontamente risposto condividendo il video sul suo account e aggiungendoci un cuoricino rosso.

"Ehi Jannik, sono Andrè. Voglio congratularmi con te per esser diventato il tennista numero uno al mondo. Questo è uno straordinario traguardo e credo che non ci sia qualcuno che lo meriti più di te. Se l'universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te" le parole di Andrè Agassi. All'ex fuoriclasse statunitense fa eco Roger Federer, idolo all time del fuoriclasse altoatesino. "Hey Jannik, congratulazioni per essere diventato il nuovo numero uno al mondo. Sono sicuro che ti sentirai felice e molto orgoglioso per quello che stai facendo. Sono sicuro che l'Italia ti ama in questo momento dato che sei il primo tennista a essere numero 1. È incredibile. Sei una bella persona e un grande giocatore, ti auguro il meglio".

Campioni del passato e del presente, tutti accomunati dalla stesso destino di essere stati in vetta dal tennis mondiale, si congratulato con Sinner. Andy Murray: "Congratulazioni per essere diventato numero uno per la prima volta. Hai avuto un anno incredibile. So quanto sia difficile arrivare lassù, lo hai meritato assolutamente”. Poi il brasiliano Guga Kuerten: “Complimenti amico mio, con te siamo in ottime mani”. Quindi John McEnroe: “Vedi la mia maglietta, c’è scritto che io non sbaglio mai. E con te non sbaglio. Sei un campione, un gran bravo ragazzo, un bene per questo sport. Benvenuto nel club, sono sicuro che gli italiani sono pazzi di te“. Bello anche il messaggio di Daniil Medvedev: “Ciao Jannik, congratulazioni per essere il nuovo numero uno, sei stato il migliore l’ultimo anno e te lo meriti tutto“. Così Bjorn Borg: “Dal 1973, da quando esiste il ranking, la cosa più bella è diventare numero uno e tu lo sei Jannik, sei il miglior tennista del pianeta”. Quindi Boris Becker: “Benvenuto in questo club molto esclusivo, sei appena agli inizi e hai una lunga carriera davanti”. Infine Stefan Edberg: “Bravo Jannik, sei in buona compagnia. Auguri per la tua carriera”.

I BIG DEL TENNIS SI COMPLIMENTANO CON SINNER