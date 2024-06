Sinner non si lascia abbattere: "Roland Garros? Contento, continuiamo a spingere perché il lavoro non finisce mai"

Jannik Sinner volta pagina dopo il ko in semifinale di Roland Garros, consapevole che il meglio deve ancora venire. All'indomani della sconfitta sulla terra rossa parigina contro Carlos Alcaraz, il tennista altoatesino non si lascia abbattere e guarda con fiducia al futuro, quello che da lunedì 10 giugno lo vedrà essere il numero uno al mondo in classifica ATP: "Complessivamente è stato un buon torneo, sono contento. Continuiamo a spingere sempre di più, il lavoro non finisce mai".