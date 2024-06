Jannik Sinner prepara le Olimpiadi a Roma: "Parigi 2024 sarà un momento chiave della mia carriera”

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria si è sottoposto a una serie di visite mediche al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti'

Jannik Sinner non vuole lasciare nulla al caso in vista dei prossimi impegni, soprattutto in vista delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Il 22enne di Sesto Pusteria è tornato a Roma dopo la festa nel suo comune d'origine per sottoporsi alle visite mediche del caso, previste dal protocollo ‘atleti probabili olimpici’ del CONI. Accompagnato dal preparatore atletico Umberto Ferrara, il numero 1 del mondo del tennis ha incontrato al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ Carlo Mornati, Segretario Generale del CONI e Capo Missione dell’Italia Team a Parigi 2024, Giampiero Pastore, Direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, e il Capitano della Nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri.

Vedi anche Tennis Tennis: Sinner torna a casa, grande festa a Sesto Pusteria per il n° 1 al mondo “Sono molto contento Abbiamo svolto le visite mediche, sto bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare: giocherò l’ATP 500 di Halle, Wimbledon e ovviamente l’Olimpiade, che sarà un momento chiave della mia carriera. Numero 1 del mondo? È una sensazione molto bella, ma quest’anno compirò appena 23 anni: avrò ancora molto lavoro da svolgere. Il mio percorso è appena iniziato - ha spiegato Sinner dopo gli esami svolti dalla dottoressa Maria Rosaria Squeo, responsabile dell’Area Olimpica dell’Istituto -. Andare all’Olimpiade per me è un grande onore. Si giocherà in Europa, sono molto emozionato. Sono curioso di conoscere tutti gli altri azzurri oltre a Filippo (Tortu, NdR) e di fare squadra tutti insieme. Obiettivi? Sono gli stessi che avevo prima: migliorare sia come tennista sia come persona. Nell’immediato il focus è su Wimbledon, dove cercherò di andare avanti il più possibile, e naturalmente su Parigi 2024 per provare a vincere una medaglia”.

Vedi anche Tennis Jannik Sinner scrive una lettera al "numero 1": "Senza di te non sarei quello che sono oggi"