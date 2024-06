Tennis, l'attesa è finita: Sinner-Alcaraz vale un posto in finale al Roland Garros

TENNIS

Sarà il primo scontro diretto tra i due sulla terra parigina, il decimo in totale, con lo spagnolo avanti 5-4

© Getty Images Al Roland Garros è il giorno della sfida più attesa, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma alle 14.30 sul centrale di Parigi, che vale un posto in finale. Di fronte l'azzurro nuovo numero uno del mondo (sarà ufficiale lunedì) e lo spagnolo numero 3 del mondo, rivale per la leadership mondiale. Sarà il primo scontro diretto tra i due sulla terra parigina, il decimo in totale, con lo spagnolo leggermente avanti (5-4). L'ultima gara in un Major, negli US Open del 2022, è terminata al quinto set. Chi vince affronterà in finale Sascha Zverev o Casper Ruud, impegnati nella seconda semifinale.

Solo uno tra Sinner e Alcaraz raggiungerà la finale di domenica, la prima in 20 anni, dal 2004, che non vedrà in campo uno dei 'big three': Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Il serbo ha avuto la sua chance, ma l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi a Parigi, e a cedere lo scettro a Sinner, lo terrà fuori anche da Wimbledon. Campo libero dunque ai due giovani leoni. "Il match che tutti vogliono vedere, sin da quando è uscito il tabellone ed è emerso che ci saremmo potuti affrontare in semifinale - ha detto Alcaraz - Abbiamo giocato grande partite in passato e anche questa sarà interessante. Sono certo che Jannik giochera' il suo miglior tennis e mi auguro di poter fare lo stesso".

In chiave Italia, però, è anche il giorno di Jasmine Paolini e Sara Errani che giocheranno sul Simonne-Mathieu la semifinale di doppio femminile contro l'ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena-Gabriela Ruse. Jasmine insegue il bis dopo la finale in singolare, Sarita la decima a livello Slam tra singolare e doppio (sarebbe la quinta a Parigi).