Altra giornata azzurra al Roland Garros: Paolini e Bolelli-Vavassori a caccia del titolo

TENNIS

Jasmine proverà a far cadere la numero uno del mondo Swiatek nella finale femminile, la coppia italiana in quella del doppio maschile

Metabolizzata l'amarezza per la sconfitta di Sinner, l'Italia del tennis si appresta a vivere un'altra giornata piena di emozioni al Roland Garros. Gli occhi sono tutti puntata su Jasmine Paolini, che si giocherà il titolo del singolare femminile contro la numero uno al mondo Iga Swiatek. Sulla carta un'impresa quasi proibitiva per la tennista azzurra, che però sta vivendo a Parigi due settimane magiche e ha già ribaltato diversi pronostici avversi.

Vedi anche Tennis Il Roland Garros d'oro del tennis italiano: tre finali e Sinner numero 1 al mondo Paolini e Swiatek scenderanno in campo sulla terra rossa di Parigi alle ore 15 e comunque andrà, per la 28enne toscana sarà un successo. Da lunedì entrerà per la prima volta in carriera nella Top 10 del ranking Wta, issandosi almeno al settimo posto, che diventerebbe quinto in caso di successo in finale.

Subito dopo Jasmine, toccherà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del doppio maschile. La coppia italiana se la vedrà alle 16.30 con il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic. Una sfida alla portata del nostro duo, pronto a scrivere un'altra pagina di storia insieme.