Atp Stoccarda, Berrettini elimina anche Shapovalov e vola ai quarti di finale

TENNIS

Il tennista azzurro supera il canadese in due set (6-4, 6-4), ora affronterà uno tra Duckworth e Shelton

© Getty Images Matteo Berrettini c'è: dopo il successo nel primo turno dell'Atp 250 di Stoccarda contro Safiullin il tennista azzurro si è confermato anche agli ottavi di finale, eliminando il canadese Shapovalov in due set (6-4, 6-4). Ora ad attenderlo ci sono i quarti di finale, dove incontrerà uno tra l'australiano Duckworth e lo statunitense Shelton. Dallo stesso lato del tabellone anche Lorenzo Musetti, che ha battuto il tedesco Koepfer e che ai quarti sfiderà il kazako Bublik: Berrettini e Musetti potrebbero trovarsi l'uno di fronte all'altro in semifinale.

Sull'erba di Stoccarda, torneo che ha già vinto due volte (2019 e 2022) il romano si conferma straordinariamente a suo agio: lo score dice 11 vittorie e 1 ko in carriera. Considerando tutti i tornei ATP sul verde Berrettini raggiunge la straordinaria quota dell'82,6% di vittorie su 46 incontri disputati.

BERRETTINI: "OTTIMO TEST, SPERO DI TORNARE PRESTO IN TOP 20"

Berrettini ha commentato così il successo su Shapovalov: "Entrambi torniamo dopo aver avuto diversi infortuni, per questo credo che lui presto riuscirà a rientrare nella top 20 ed è quello che gli auguro, così come spero di farlo anche io. È stato un ottimo test comunque e sono felice di essere ai quarti. Cerco di concentrarmi molto sul mio servizio, qui è ancora più importante, così come cerco di usare molto il rovescio in slice, sono felice che oggi abbia funzionato".