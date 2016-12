Pattinaggio, Europei: Kostner terza nel corto

Partono bene gli Europei di Budapest per Carolina Kostner . La pattinatrice su ghiaccio azzurra, nella prova del corto, si è classificata terza con 68.97 di punteggio (35.29 per il tecnico, 33.68 per la presentazione) dietro alle giovani russe Adelina Sotnikova (70.93) e Julia Lipnitskaia (69.97). L'altoatesina ha incantato la platea del Syma danzando sulle note dell'Ave Maria di Schubert. Sesta Valentina Marchei.

Buone notizie, dunque, per i colori azzurri in vista dei giochi di Sochi: nell'appuntamento di più ampio rilievo a poche settimane dalle Olimpiadi Carolina è apparsa in gran forma e con una coreografia del tutto rinnovata. Bene, come detto, anche le altre azzurre: Valentina Marchei (57.38 e sesta piazza) e Roberta Rodeghiero (48.52, 15esimo posto e qualificazione tra le prime 24). La conferma arriverà venerdì pomeriggio, quando le ragazze del pattinaggio italiano saranno impegnate nel programma libero: la Kostner si esibirà sulle note del Bolero di Ravel.