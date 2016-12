Nuoto, Europei: Paltrinieri d'oro nei 1500, record europeo polverizzato

Gregorio Paltrinieri stravince i 1500 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Berlino con lo strepitoso tempo di 14'39"93, nuovo record continentale e quinto crono di sempre al mondo. Impressionante la prova dell'azzurro che domina la gara dall'inizio alla fine in completa solitudine, imponendo un ritmo micidiale e conquista un oro pazzesco. Completa la festa azzurra Gabriele Detti, bronzo dietro a Pal Joensen delle Isole Far Oer.

Paltrinieri si conferma dunque campione europeo, dopo il successo in Ungheria di due anni fa. Stavolta il tempo è di quelli da capogiro: sbriciolato il precedente record del russo Yuri Prilukov, 14'43"21, che resisteva della Olimpiadi di Pechino 2008. "Mi sono divertito, volevo fare un buon crono e andare sono i 14'40" e ci sono riuscito - afferma a caldo il nuotatore carpigiano -. Tutti mi dicono di partire piano e andare in progressione, ma io non ce la faccio e vado forte dall'inizio". Per l'Italia è il terzo oro a Berlino, il primo dal nuoto in vasca. Si arrende Joensen, secondo in 14'50"59, mentre il podio è ancora più azzurro grazie al bronzo di Gabriele Detti, terzo in 14'52"53.