Tour of the Alps, Juan Pedro Lopez anticipa Giulio Pellizzari e balza al comando della classifica

C'è un po' di amarezza nel volto di Giulio Pellizzari che si è visto sfuggire il successo nella terza tappa del Tour of the Alps. Il giovane portacolori della VF Group - Bardiani CSF - Faizanè ha chiuso la frazione in terra austriaca alle spalle soltanto dello spagnolo Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) che è balzato al comando della classifica generale. Il 20enne marchigiano rappresenta uno dei principali prospetti del ciclismo italiano e lo ha dimostrato attaccando sulla penultima salita insieme all'iberico, tuttavia non ha avuto modo di coronare l'azione con il successo.