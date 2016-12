Ciclismo: Brandle batte Voigt, è record dell'ora

Percorso regolare e senza eccessivi cambi di ritmo per Brandle, 24enne talento della IAM Cycling. In sella alla sua Scott Plasma 5, telaio monoscocca, il longilineo ragazzo austriaco (1,89 per 75 chili) ha spodestato proprio quel Voigt alla cui impresa aveva assistito in prima persona lo scorso settembre. Gregario di Chavanel e buon cronoman (tre volte campione austriaco di specialità), Brandle nobilita così una carriera che sin qui aveva fatto registrare come maggiori acuti due tappe al Tour of Britain. Il record è suo, a breve potrebbero provare a strapparglielo nomi del calibro di Sir Bradley Wiggins, Tony Martin e Fabian Cancellara.