Tour 2015, ecco le 21 tappe: su misura per gli scalatori

Una Grande Boucle su misura per gli scalatori. Presentato a Parigi, presso il Palazzo dei Congressi, il percorso del Tour de France 2015: la corsa ciclistica più famosa del mondo prenderà il via il 4 luglio da Utrecht, in Olanda, e terminerà il 26 sui Campi Elisi. Previste 21 tappe: una sola la crono individuale, poi tris di tappe in Benelux, Pirenei e Alpi. Torna dopo due anni la mitica Alpe d'Huez, ultima fatica prima della passerella finale a Parigi.