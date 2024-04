Vingeaard lascia l'ospedale dopo dodici giorni: il danese torna a casa dopo l'incidente al Giro dei Paesi Baschi

CICLISMO

Il due volte vincitore del Tour de France intraprenderà un lungo percorso di recupero che lo condurrà verso la Grande Boucle

Ciclismo: maxi-caduta ai Paesi Baschi, a terra Vingegaard, Roglic ed Evenepoel















































© ipp 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Da Vitoria arriva la notizia più attesa dagli appassionati di ciclismo e non solo: Jonas Vingegaard è stato dimesso dall'ospedale dopo il brutto infortunio subito al Giro dei Paesi Baschi. Il due volte vincitore del Tour de France ha abbandonato il nosocomio iberico dopo tredici giorni mostrando sui social un sorriso che tutti attendevano dopo le indiscrezioni contrastanti che emergevano dalla Spagna.

"Ciao a tutti. È ora di lasciare l'ospedale. Vorrei ringraziare il personale medico per le eccellenti cure. E vorrei anche ringraziare tutti per il supporto morale. Ho ricevuto tantissimi messaggi, regali e disegni. È stato davvero commovente! Ora è giunto il momento di recuperare completamente" ha commentato Vingegaard in un post su Instagram prima di partire dalla Danimarca. Il portacolori del Team Visma-Lease a Bike inizierà ora un lungo percorso di recupero con l'obiettivo di tornare in sella per l'inizio del Tour de France in programma a Firenze il prossimo 29 giugno.