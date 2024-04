World Relays, Jacobs e Tortu guideranno la carica dei 30 azzurri che si preparano alle Olimpiadi

ATLETICA LEGGERA

I campioni olimpici scenderanno in pista il 5 e il 6 maggio prossimi in quello che viene considerato il "Mondiale" per le prove a squadre

Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Roberto Rigali e Lorenzo Patta, tutti assieme nuovamente. Il magico quartetto che ci ha condotto all'argento nella staffetta 4x100 metri agli ultimi Mondiali di atletica leggera sono pronti a tornare e per farlo hanno deciso di riunirsi in vista delle World Relays, la competizione che viene considerata alla stregua di una competizione iridata per le prove a squadre. I tre campioni olimpici e il carabiniere bresciano sono stati selezionati dal direttore tecnico Antonio La Torre che vorrà testare la loro condizione il 4 e il 5 maggio prossimi a Nassau (Bahamas) prima di puntare sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

Come già accaduto a Budapest non è stato preso in considerazione Fausto Desalu, quarto componente della magica squadra che si è messo al collo l'oro tre anni a Tokyo. Chi invece sarà presente è il vice-campione del mondo nei 60 metri ostacoli Lorenzo Simonelli che potrebbe tornare in gioco soprattutto in vista delle eliminatorie insieme a Matteo Meluzzo e Marco Ricci.

Al femminile confermato il team che due anni fa colse il bronzo agli Europei e che lo scorso anno firmò il record italiano sulla distanza composto da Anna Bongiorni, Zaynab Dosso, Dalia Kaddari e Alessia Pavese che saranno accompagnate da Arianna De Masi, Gloria Hooper e Irene Siracusa, mentre si confermano ampie le possibilità per la staffetta 4x400 metri con i convocati che potrebbero esser di scena sia nella gara classica che nella mista.

Vedi anche Sprintnews L’esordio di Tortu al cospetto di sua maestà Lyles In campo maschile spicca il ritorno di Davide Re che troverà un gruppo affiatato composto da Vladimir Aceti, Brayan Lopez ed Edoardo Scotti a cui si aggiungeranno giovani in rampa di lancio come Lapo Biancardi, Alessandro Moscardi e Luca Sito. Al femminile gli occhi saranno tutti puntati su Ayomide Folorunso che avrà il compito di trascinare un team nel quale spiccano atlete esperte come Rebecca Borga, Alice Mangione, Giancarla Trevisan e Virginia Troiani così come ottimi prospetti come Alessandra Bonora, Anna Polinari e Laura Elena Rami.

I convocati si raduneranno allo Stadio dei Marmi di Roma a partire dal 20 aprile prima di trasferirsi a Miami il 26 dove troveranno Jacobs e Tortu, già negli States, e trasferirsi nei Caraibi il 2 maggio.