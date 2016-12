Vuelta 2014, 8a tappa: Bouhanni brucia tutti e fa bis

Tappa costruita apposta per i velocisti quella odierna: si partiva in Andalusia per arrivare nella regione di Castiglia-La Mancia, con ultimi 70 chilometri tutti in leggerissima discesa. La fuga di giornata è in tandem: sono Elia Favilli e è Javier Aramendia Llorente i due ciclisti che ci provano ma vengono ripresi con ampio margine di sicurezza, a 40 chilometri dal traguardo. Il gruppo si sfalda a causa delle forti raffiche di vento e del ritmo sostenuto, ma a tre chilometri dal traguardo ci sono sessanta corridori a giocarsi la vittoria. Degenkolb, rimasto inizialmente attardato, spende troppo per ricucire e arriva alla volata finale senza più energie: tutto gioca a favore di Nacer Bouhanni, che sente l'odore del sangue e non sbaglia, centrando la seconda vittoria alla Vuelta 2014. Domenica nona tappa, 181 chilometri da Carboneras de Guadazaon a Aramon Valdelinares, lunedì invece si riposa.