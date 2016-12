Tragedia nel mondo del ciclismo: Decraene si è suicidato

Tragedia nel mondo del ciclismo. Dopo la biker Annefleur Kalvenhaar, è deceduto a 18 anni il belga Igor Decraene. Il campione del mondo junior a cronometro a Firenze non è rimasto vittima di un incidente in allenamento, come si è detto in un primo momento, ma si è suicidato. La federazione ciclistica belga, con una nota successiva a quella con cui aveva reso nota la notizia della scomparsa dell'atleta, ha fatto sapere di essere "stupefatta".