Morte Pantani, strana telefonata dal residence: "Scusi, c'è Marco?"

"Scusi, parlo con Marco Pantani?". Il destinatario della telefonata, finito sul registro degli indagati (conosceva anche gli spacciatori di Pantani) ma poi prosciolto da ogni accusa, ha riferito il contenuto della conversazione agli inquirenti. Lo spiega la 'Gazzetta dello Sport'. Dall'altra parte del telefono, una persona chiedeva in modo affannato informazioni sul Pirata. Erano le 20.50: "Non riusciamo a rintracciare il signor Pantani da ore e avevamo questo numero... Comunque ci scusi". La cosa veramente strana è che la telefonata parte dal centralino del residence Le Rose, da dove pochi minuti prima era già stata avvertita la Polizia del ritrovamento del corpo di Pantani riverso per terra. Se già la notizia era a conoscenza dello staff, chi ha provato a contattare Marco? E perché? Inoltre, la durata della conversazione (41 secondi) fa pensare che non si tratti solo di uno scambio di persona.

E' solo l'ultima anomalia su cui il procuratore capo di Rimini Giovagnoli e il pm incaricato incaricato Milocco proveranno a far luce. In quella notte di Rimini sono tante cose a non tornare: dalle ferite sul corpo di Pantani alla quantità di cocaina ingerita dal ciclista. E, non ultima, l'armadio - poi diventato un microonde, un semplice mobiletto e infine un attaccapanni - che aveva rallentato l'accesso del portinaio nella camera dei sospetti. Marco era già morto, ma le circostanze sono tutte da chiarire.