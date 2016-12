Tirreno-Adriatico: volata imperiosa di Cavendish

Mark Cavendish da urlo. Il britannico dell'Omega Pharma ha trionfato sul traguardo di Porto Sant'Elpidio nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico grazie a una volata fantastica che lo ha portato a vincere per distacco sul suo compagno di squadra Petacchi (2°) e Sagan (Cannondale). Contador resta leader della classifica generale e domani potrà festeggiare a San Benedetto del Tronto.

Resta saldamente in maglia azzurra Contador. Dopo la splendida prestazione sul traguardo di Guardiagrele, il Pistolero comanda infatti la classifica generale con 2'08" su Quintana e 2'15" su Kreuziger.

A Porto Sant'Elipidio invece, così come da copione, è stato un arrivo per velocisti, ma a spianare la strada al trionfo solitario di Cavendish ci hanno pensato un uomo della Lotto e uno della Lampre, che sono caduti a circa un chilometro dall'arrivo e hanno spaccato il gruppo. Domani l'ultima breve cronometro San Benedetto del Tronto, una passerella per Alberto Contador.