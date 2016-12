Squalificato il vincitore: Schwazer vince l'oro degli Europei 2010

Sta scontando una squalifica di quattro anni per doping, causa positività riscontrata alla vigilia dei Giochi Olimpici di Londra. Eppure Alex Schwaze r è riuscito lo stesso a vincere una medaglia d’oro. E’ il paradosso delle classifiche postume, quelle riscritte dopo analisi e controanalisi. Nella fattispecie si tratta dei Campionati Europei di Barcellona, 2010 l’anno. Sul podio alto salì il diciannovenne russo Stanislav Emelyanov , arrivato sul traguardo 28” prima di Schwazer.

Emelyanov stava già scontando una squalifica che scadrà alla fine di quest’anno, ma da ieri è scattato l’effetto retroattivo che di fatto regala l’oro al marciatore altoatesino a sua volta condannato per doping. Un successo postumo per l’atleta, l’ennesima sconfitta per lo sport.