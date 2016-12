Pugilato: Mickey Rourke torna sul ring a 62 e manda il rivale al tappeto

A 19 anni di distanza dall'ultimo incontro, Mickey Rourke è tornato sul ring e ha battuto in due riprese il 29enne Elliot Seymor nell'esibizione di Mosca. La star di Hollywood, a 62 anni, è tornato a combattere contro un avversario molto più giovane di lui e l'ha mandato al tappeto per due volte nel corso della seconda ripresa. L'arbitro ha poi fermato l'incontro per la netta superiorità mostrata dall'attore di "Nove settimane e mezzo".

Rourke, che nel corso della sua carriera è comparso in numerose pellicole (fra cui anche "The Wrestler"), si è presentato al match tirato a lucido dopo aver perso 35 chili. E ha avuto ragione. Il suo nome adesso è impresso nella storia del pugilato e non solo in quella di Hollywood.