Doping, caso Schwazer: deferita Carolina Kostner, chiesti 4 anni di stop

La Procura avrebbe infatti rilevato delle discordanze tra quanto dichiarato dall'ex marciatore azzurro e la pattinatrice che ora rischia il lungo stop per complicità e omessa denuncia. Anche l'ex tecnico di Alex Schwazer, Michele Didoni (attualmente non tesserato dalla Fidal), è stato deferito dalla Prima Sezione del Tribunale Antidoping del Coni per il riconoscimento della responsabilità nella violazione dell'art. 3.3 delle Norme Sportive Antidoping, in ordine alla mancata collaborazione con l'Ufficio di Procura Antidoping che ha chiesto per lui un'inibizione di tre mesi.

L'AVVOCATO DELLA KOSTNER: "RITIENE ASSURDA LA SITUAZIONE"

"Carolina Kostner ritiene che la situazione sia assurda. In questa storia non c'entra niente. E' una persona colpita da questo fatto e vuole andare in fondo". Così Giovanni Fontana commenta all'Ansa i 4 anni e 3 mesi di squalifica chiesti dalla Procura Antidoping del Coni per la sua assistita, Carolina Kostner. "Non ho ancora finito di leggere il deferimento, ma stiamo vedendo che la richiesta è abnorme - aggiunge l'avvocato Fontana -. Arriviamo all'assurdo: per chi non ha mai fatto uso di doping è stata richiesta una sanzione maggiore anche di chi ha ammesso di averne fatto uso". Il legale ha avuto modo di parlare con la pattinatrice azzurra, attualmente negli Stati Uniti, e la definisce "colpita" da questo rinvio a giudizio al Tribunale Nazionale Antidoping da parte della Procura di Tammaro Maiello. "La nostra idea sulla ricostruzione del fatto è completamente diversa - spiega -. Non ha commesso niente e non aveva nulla da denunciare". Sulle presunta versione contrastante, rispetto a quella del marciatore azzurro, offerta agli inquirenti sportivi per ricostruire quanto successo il 30 luglio 2012, giorno in cui Schwazer fu trovato positivo all'Epo, invece: "Non ho ancora finito di leggere il deferimento, ma non le vedo queste versioni contrastanti".