Wrestling, debutto per l'ex nazionale tedesco Tim Wiese

Dalla nazionale tedesca al wrestling: la parabola del portiere Tim Wiese si sta completando. L'ex numero uno del Werder Brema ha fatto la sua prima apparizione ufficiale su un ring della WWE a Francoforte tra le ovazione degli spettatori. Wiese non ha ancora firmato alcun contratto con la Federazione, ma in Germania gli appassionati ritengono che non ci vorrà molto prima di vederlo combattere con i più famosi wrestler del mondo.