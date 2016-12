Atletica: "Schwazer vuole andare ai Giochi del 2016"

L'obiettivo ora è quello di una riduzione della squalifica per doping e l'affidamento ai servizi sociali Schwazer vuole chiudere, una volta per sempre, il triste capitolo del doping. L'inchiesta penale della procura di Bolzano è infatti in dirittura d'arrivo. Per evitare una condanna, l'altoatesino sarebbe intenzionato a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova e con l'affidamento ai servizi sociali, forse una casa per anziani a Vipiteno, a poca distanza da casa sua:

Per poter partecipare ai Giochi olimpici e soprattutto per ritornare in tempo alle gare per potersi qualificare per Rio 2016, Schwazer vorrebbe, inoltre, chiedere una riduzione della squalifica, che terminerebbe infatti solo a gennaio 2016.

La prossima tappa resta comunque l'audizione di Schwazer davanti alla Procura antidoping del Coni il 20 novembre per rispondere degli addebiti disciplinari già contestati in precedenza.