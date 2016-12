Mlb, World Series: i Royals sono vivi, sarà gara 7

Sarà gara 7 a decidere le World Series di baseball Mlb 2014. Sì perchè in gara 6 al Kauffman Stadium i Kansas City Royals , sotto 3-2 e con le spalle al muro, hanno schiantato i San Francisco Giants con un sonoro 10-0 riequilibrando il 'Fall Classic'. I campioni dell'American League hanno spaccato la partita subito nel secondo inning con 7 punti, costringendo i Giants a far scendere immediatamente dal monte il lanciatore partente Jake Peavy: da lì in avanti è stata una cavalcata vincente per i padroni di casa. Il match esplode nel secondo inning dove i Royals segnano ben 7 punti, ad un solo dal record assoluto per un inning nelle World Series.

Apre le marcature Gordon, portato a casa dal doppio di Moustakas, poi è Aoki a far segnare Perez e a costringere i Giants a sostituire subito Jake Peavy sul monte di lancio. Le cose non cambiano perchè Cain porta a casa Moustakas e Escobar per il 4-0, poi Hosmer fa segnare Aoki e Cain, e infine Butler con un doppio regala a Hosmer la gioia di firmare il 7-0. Le marcature vengono chiuse ancora da Moustakas che nel settimo inning spedisce la pallina fuori dal diamante per l'home run del 10-0. Grande prova dei lanciatori dei Royals che tengono a zero le mazze di San Francisco: in particolare molto bravo il 23enne partente Yordano Ventura, un rookie dominicano che ha voluto ricordare l'amico e connazionale Oscar Taveras (asso dei Cardinals), morto domenica scorsa in un terribile incidente stradale a 22 anni, scrivendo "RIP O.T. #18" sul cappellino.

Questa notte, per la decisiva gara 7, sul monte dei Royals ci sarà Guthrie mentre su quello dei Giants il veterano Hudson. Kansas City giocherà la terza gara 7 della sua storia, le prime due le ha vinte (nel 1985 quando conquistarono il titolo): a favore dei Royals ci sono le statistiche che dicono che nelle ultime 9 edizioni delle World Series terminate a gara 7 ha sempre vinto la squadra di casa.