Mlb, World Series: Giants ko, sorpasso Royals

E' tornata la magia dei Kansas City Royals . I campioni dell' American League vincono 3-2 in gara 3 all' AT&T Park di San Francisco contro i Giants e si portano in vantaggio 2-1 nelle World Series del baseball Mlb . I Royals si portano avanti 3-0 grazie alle valide di Cain, Escobar e Hosmer, e poi contengono la rimonta dei campioni della National League. Per i Giants si interrompe una striscia di 6 vittorie di fila in casa nel 'Fall Classic'.

Gara 3 si apre subito nel segno dei Royals con Alex Escobar che gira il lancio di Hudson e si posiziona sulle basi, poi è la valida di Cain a permettere al compagno di segnare l'1-0. La partita non regala altre emozioni per merito dei lanciatori, Hudson e Guthrie, e delle difese, ma nel sesto inning esplode. Il doppio di Gordon porta a casa Escobar e poi la valida di Hosmer, nel giorno del suo compleanno, permette allo stesso Gordon di segnare il 3-0. San Francisco non sta a guardare e replica immediatamente: protagonista è Morse che centra una valida profonda nell'angolo e porta a casa Crawford mentre poco dopo è Posey che permette allo stesso Morse di segnare il 3-2.



La rimonta però si ferma: Sandoval ha la chance di battere valido e far segnare Posey, in terza base, ma il suo giro di mazza è controllato dalla difesa di Kansas City che chiude l'inning e si salva. Da lì in poi è un dominio delle difese che hanno la meglio sugli attacchi e cristallizzano il punteggio. Stanotte gara 4, sempre nella baia di San Francisco. Kansas City è ora in una posizione favorevole visto che il 75% delle squadre che in passato hanno vinto gara 3 in trasferta sul punteggio di 1-1 hanno poi vinto le World Series.