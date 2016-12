Baseball: Marten Gasparini ha firmato con i Kansas City Royals

L'investimento è da campione affermato: un milione e trecento mila dollari. Questo il contratto che Marten Gasparini ha firmato con i Kansas City Royals, squadra del campionato di baseball statunitense. Niente di straordinario, se non fosse che il ragazzo con la penna in mano ha soltanto 16 anni e che ora diventa il prospetto europeo più pagato della storia da un club di Major League.

Nazionale azzurro under 20, papà friulano, mamma giamaicana, figura al quarto posto nella lista dei migliori giocatori cresciuti lontano dagli Stati Uniti, addirittura il numero uno tra gli europei e i nati nel 1997. Gasparini gioca nel ruolo di interbase, tra la seconda e la terza, ma eccelle anche in battuta. Il suo idolo è Derek Jeter, storico capitano dei New York Yankees, che occupa la stessa posizione in campo, superstar del diamante, ma anche esempio lontano dal terreno di gioco.

La cerimonia per annunciare la decisione è avvenuta in pieno stile a stelle e strisce, quando Marten si è tolto la divisa del Cervignano, indossando quella dei Royals. Ora partirà per gli States dove proseguirà anche il suo percorso scolastico, avendo la possibilità di ottenere il diploma liceale. Ma non mancherà il tempo per vestire la maglia azzurra agli Europei under 18 di Praga.