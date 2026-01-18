Il Cio risponde alle polemiche sui tedofori: "Staffetta regolare, in linea con le edizioni passate"

Chi sceglie i protagonisti chiamati ad accompagnare la Fiamma Olimpia? "Gli slot sono solitamente condivisi tra il Comitato Organizzatore e i Presenting Partner della Staffetta, con una parte destinata anche al CIO e ad altri stakeholder del Movimento Olimpico. Ogni staffetta ha una sua narrazione, con un tema e un percorso che celebrano la cultura, la storia e il popolo della nazione ospitante, dando vita allo spirito dei Giochi e ai valori olimpici ben prima dell'inizio del primo evento".