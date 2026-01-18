Il Cio risponde alle polemiche sui tedofori: "Staffetta regolare, in linea con le edizioni passate"

Un portavoce del Comitato Olimpico Internazionale prova a placare le polemiche dopo i casi Uomo Gatto e Boldi: "Scelte con narrazione studiata"di Paolo Borella
Il Comitato Olimpico Internazionale cerca di rispedire al mittente le polemiche piovute su Milano-Cortina 2026. Mancano ancora più di due settimane all'inizio dell'edizione italiana dei Giochi Olimpici invernali, ma gli organizzatori hanno già avuto un gran da fare per ripararsi dalle valanghe social (e non solo) sui casi più spinosi.
Dal buco nel ghiaccio dell'Arena Santa Giulia durante il test match per l'hockey, passando dagli eventi cancellati dalla delegazione svizzera in seguito alle critiche italiane per la gestione elvetica della tragedia di Crans-Montana, fino alle perplessità sulla nomina dei tedofori chiamati a passarsi la torcia olimpica nelle varie città italiane.
Per un volto televisivo che è riuscito a partecipare alla staffetta fra mille polemiche come l'Uomo Gatto, nella giornata di sabato è invece stata bloccata la "frazione" prevista per Massimo Boldi dopo un'intervista colorita. In questo contesto delicato, è un portavoce del Cio, intervenuto all'Ansa, a cercare di smorzare la situazione: "La staffetta della torcia per Milano Cortina 2026 è in linea con le edizioni passate. Mira a creare entusiasmo nel paese ospitante e in tutto il mondo".
Chi sceglie i protagonisti chiamati ad accompagnare la Fiamma Olimpia? "Gli slot sono solitamente condivisi tra il Comitato Organizzatore e i Presenting Partner della Staffetta, con una parte destinata anche al CIO e ad altri stakeholder del Movimento Olimpico. Ogni staffetta ha una sua narrazione, con un tema e un percorso che celebrano la cultura, la storia e il popolo della nazione ospitante, dando vita allo spirito dei Giochi e ai valori olimpici ben prima dell'inizio del primo evento".
Infine, chiarito che, anche nelle edizioni precedenti dei Giochi Invernali, i tedofori non appartenevano esclusivamente al mondo sportivo: "La staffetta include regolarmente tedofori di ogni estrazione sociale: atleti, attori, creativi, musicisti, rappresentanti dei media, celebrità, volontari e altri soggetti che contribuiscono alla società, a livello nazionale e internazionale".