milano cortina 2026
MILANO CORTINA

L'Uomo Gatto replica: "Io tedoforo? Basta polemiche e occhio a farmi del male"

L'ex concorrente di Sarabanda interviene con due video dopo essere stato tirato in ballo da Fauner

di Alberto Gasparri
14 Gen 2026 - 11:11

A circa tre settimane dall'inizio dell'Olimpiade di Milano Cortina, la fiamma dei Giochi invernali ha acceso la polemica. Come se non bastassero i mugugni su alcuni ritardi nella conclusione di impianti e infrastrutture, ecco quella legata alla scelta dei tedofori. E nel mirino è finito Gabriele Sbattella, alias "Uomo Gatto", concorrente di Sarabanda e tirato in ballo dall'ex fondista Silvio Fauner. La sua colpa? Essere stato scelto dagli organizzatori per sfilare con la torcia, mentre venivano esclusi atleti plurimedagliati. "Basta polemiche, occhi a fari del male", la sua replica attraverso due video social.

Il caso Uomo Gatto scuote Milano-Cortina. La risposta degli organizzatori: "Fauner? Non aveva i requisiti"

uomo gatto
milano cortina 2026
