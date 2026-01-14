L'Uomo Gatto replica: "Io tedoforo? Basta polemiche e occhio a farmi del male"

A circa tre settimane dall'inizio dell'Olimpiade di Milano Cortina, la fiamma dei Giochi invernali ha acceso la polemica. Come se non bastassero i mugugni su alcuni ritardi nella conclusione di impianti e infrastrutture, ecco quella legata alla scelta dei tedofori. E nel mirino è finito Gabriele Sbattella, alias "Uomo Gatto", concorrente di Sarabanda e tirato in ballo dall'ex fondista Silvio Fauner . La sua colpa? Essere stato scelto dagli organizzatori per sfilare con la torcia, mentre venivano esclusi atleti plurimedagliati. "Basta polemiche, occhi a fari del male", la sua replica attraverso due video social.