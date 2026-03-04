Derby e Paralimpiadi: a Milano rafforzata la sicurezza per le tensioni in Medio Oriente

Attenzione alta a Milano in vista delle Paralimpiadi, in programma dal 6 al 15 marzo, in particolare dopo il deflagrare della situazione in Medio Oriente. Durante la seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, con il sindaco Giuseppe Sala, i referenti della Fondazione Milano Cortina 2026 e i vertici delle forze di polizia, sono state esaminate in modo "approfondito" le misure di sicurezza in vista della manifestazione che coinvolge l'Ice Hockey Arena di Santa Giulia. In particolare, è stata messa a punto una attività di vigilanza "articolata" alla luce della situazione internazionale per garantire il rafforzamento "massimo" dei servizi di controllo, mentre si intensificano le misure di sicurezza sui diversi obiettivi sensibili.