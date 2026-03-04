LE MISURE

Derby e Paralimpiadi: a Milano rafforzata la sicurezza per le tensioni in Medio Oriente

Riunito il Comitato di ordine pubblico: ecco le misure per garantire massimo controllo

04 Mar 2026 - 20:25
© Getty Images

© Getty Images

Attenzione alta a Milano in vista delle Paralimpiadi, in programma dal 6 al 15 marzo, in particolare dopo il deflagrare della situazione in Medio Oriente. Durante la seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, con il sindaco Giuseppe Sala, i referenti della Fondazione Milano Cortina 2026 e i vertici delle forze di polizia, sono state esaminate in modo "approfondito" le misure di sicurezza in vista della manifestazione che coinvolge l'Ice Hockey Arena di Santa Giulia. In particolare, è stata messa a punto una attività di vigilanza "articolata" alla luce della situazione internazionale per garantire il rafforzamento "massimo" dei servizi di controllo, mentre si intensificano le misure di sicurezza sui diversi obiettivi sensibili. 

Il Comitato ha poi esaminato i profili di sicurezza per il derby Milan-Inter, in programma domenica sera. Deliberato un capillare e dedicato dispositivo di servizi "per garantire il migliore ordinato svolgimento dell'evento, con l'impiego coordinato delle Forze di polizia e della polizia locale".

MCH TIFOSI LAZIO ESTERNO STADIO 2 04/03 MCH
21:36
Lazio, la protesta dei tifosi fuori dall'Olimpico: "Un estremo atto di amore"
8' | Gol annullato a Krstovic (Lazio-Atalanta 0-0)
21:13
Krstovic, gran gol di... ferita. Ma era fuorigioco
Fabiani: "Rispetto i tifosi, stagione difficile"
20:59
Fabiani: "Rispetto i tifosi, stagione difficile"
Percassi: "Vogliamo un'altra finale"
20:58
Percassi: "Vogliamo un'altra finale"
20:41
Juve, Milik sui social: "Torno a fare ciò che amo"