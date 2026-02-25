Malagò: "Milano-Cortina sono stati i Giochi dell'Orgoglio, l'Italia non spenga fiamma"

Per Malagò - al quale lunedì il Cio ha assegnato l'ordine olimpico in oro come per il presidente Mattarella e la premier Meloni dopo che domenica fonti sportive accreditate avevano annunciato per lui quello d'argento - il presente sono le Paralimpiadi invernali. "Mi trovo a organizzare una manifestazione che ha preso una decisione completamente diversa da quella del Comitato Olimpico", dice a proposito della decisione di far partecipare russi e bielorussi con bandiere e inni. "Non è bello. Il Comitato Paralimpico ha voluto dimostrare di essere indipendente e noi abbiamo subito questa decisione, purtroppo", conclude Malagò, secondo cui "c'è un rischio più alto di problematiche rispetto alle Olimpiadi. A cominciare dal fatto che alcune delegazioni si sono rifiutate di sfilare alle Paralimpiadi, questo ho il dovere dirlo".