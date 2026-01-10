Logo SportMediaset

MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina, debutto col brivido all'Arena Santa Giulia: un buco nel ghiaccio ferma il test olimpico

Intoppo al debutto dell'Arena Santa Giulia per Milano-Cortina: match di Coppa Italia sospeso per un buco nel ghiaccio

10 Gen 2026 - 09:07
1 di 15
© X (reporterchris)
© X (reporterchris)
© X (reporterchris)

© X (reporterchris)

© X (reporterchris)

Non è stato l'esordio perfetto che gli organizzatori speravano, ma il primo test ufficiale della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena ha comunque fornito indicazioni utili in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'impianto, che sta ospitando la Coppa Italia come "Test Event" generale, è stato teatro di un piccolo intoppo durante la sfida tra Varese e Caldaro: un buco nel ghiaccio.

Stop nel primo quarto, poi la goleada

 La gara è stata interrotta per diversi minuti nel corso del primo quarto di gioco a causa della formazione di un buco nella superficie ghiacciata. L'imprevisto ha costretto gli addetti ai lavori a un intervento d'emergenza per ripristinare la sicurezza della pista. Una volta risolto il problema, il match è ripreso regolarmente concludendosi con la netta vittoria del Caldaro per 8-3.

I giocatori rassicurano: "Tutto normale"

 Passata la paura per l'intoppo tecnico, sono stati gli stessi protagonisti a gettare acqua sul fuoco nel post-partita. I giocatori hanno spiegato ai cronisti che inconvenienti del genere sono "assolutamente normali" quando si pattina su un ghiaccio posato di recente ("nuovo"). Il buco, descritto come "piuttosto piccolo", non preoccupa dunque in ottica olimpica, classificandosi come un semplice incidente di rodaggio.

santa giulia
arena
milano cortina 2026
hockey
buco
