Milano-Cortina, debutto col brivido all'Arena Santa Giulia: un buco nel ghiaccio ferma il test olimpico

Non è stato l'esordio perfetto che gli organizzatori speravano, ma il primo test ufficiale della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena ha comunque fornito indicazioni utili in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'impianto, che sta ospitando la Coppa Italia come "Test Event" generale, è stato teatro di un piccolo intoppo durante la sfida tra Varese e Caldaro: un buco nel ghiaccio.