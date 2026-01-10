Milano-Cortina, debutto col brivido all'Arena Santa Giulia: un buco nel ghiaccio ferma il test olimpico

© X (reporterchris)
Intoppo al debutto dell'Arena Santa Giulia per Milano-Cortina: match di Coppa Italia sospeso per un buco nel ghiaccio
Non è stato l'esordio perfetto che gli organizzatori speravano, ma il primo test ufficiale della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena ha comunque fornito indicazioni utili in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'impianto, che sta ospitando la Coppa Italia come "Test Event" generale, è stato teatro di un piccolo intoppo durante la sfida tra Varese e Caldaro: un buco nel ghiaccio.
La gara è stata interrotta per diversi minuti nel corso del primo quarto di gioco a causa della formazione di un buco nella superficie ghiacciata. L'imprevisto ha costretto gli addetti ai lavori a un intervento d'emergenza per ripristinare la sicurezza della pista. Una volta risolto il problema, il match è ripreso regolarmente concludendosi con la netta vittoria del Caldaro per 8-3.
Passata la paura per l'intoppo tecnico, sono stati gli stessi protagonisti a gettare acqua sul fuoco nel post-partita. I giocatori hanno spiegato ai cronisti che inconvenienti del genere sono "assolutamente normali" quando si pattina su un ghiaccio posato di recente ("nuovo"). Il buco, descritto come "piuttosto piccolo", non preoccupa dunque in ottica olimpica, classificandosi come un semplice incidente di rodaggio.