Coppa Italia: gol e spettacolo, Lazio-Atalanta finisce 2-2

La Lazio ha pareggiato tre delle ultime cinque partite contro l’Atalanta tra tutte le competizioni (1V, 1P), lo stesso numero di segni ‘X’ rispetto alle precedenti 14 (4V, 7P).

Dopo nove vittorie e sei sconfitte, l’Atalanta ha pareggiato un match di Coppa Italia per la prima volta dal 3 febbraio 2021 (0-0 contro il Napoli nella semifinale d’andata).

La Lazio ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime sei partite casalinghe tra tutte le competizioni dopo che aveva ottenuto cinque clean sheet nelle precedenti sei.

L’Atalanta ha concesso più di un gol per due partite consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso novembre (0-3 v Sassuolo con Ivan Juric e 1-3 v Napoli con Raffaele Palladino).

Fisayo Dele-Bashiru è tornato a segnare un gol 388 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dal 9 febbraio 2025 contro il Monza in Serie A; l'Atalanta, inoltre, è la prima squadra contro cui segna più di una rete con la maglia della Lazio (la prima in campionato, il 28 dicembre 2024).

Daniel Maldini ha già servito due assist in sei presenze con la maglia della Lazio tra tutte le competizioni, lo stesso numero di passaggi vincenti registrati nelle precedenti 105 gare con Milan, Spezia, Empoli, Monza e Atalanta.

La Lazio ha segnato almeno una rete per tre partite consecutive di Coppa Italia per la prima volta dal periodo tra gennaio 2021 e gennaio 2022 (serie di tre anche in quel caso).

Mario Pasalic (11, otto gol e tre assist, nel 2025/26) è solo uno dei due centrocampisti di Serie A coinvolto in più di 10 reti in ciascuna delle ultime tre stagioni (dal 2023/24) considerando tutte le competizioni, insieme ad Hakan Çalhanoglu.

Dall'inizio del 2026, solo due centrocampisti di Serie A hanno preso parte a più reti tra tutte le competizioni rispetto a Mario Pasalic (sei - cinque gol, un assist): Weston McKennie (nove) e Martin Baturina (otto).

Dal suo esordio con l'Atalanta (2018/19) nessun centrocampista ha segnato più gol in Coppa Italia rispetto a Mario Pasalic: sei, come Nedim Bajrami.

Boulaye Dia torna a segnare un gol con la maglia della Lazio tra tutte le competizioni per la prima volta dal 31 agosto scorso, contro l'Hellas Verona in Serie A in quel caso. In generale, per il centravanti è solamente la seconda volta a segno in una gara di Coppa Italia, dopo la doppietta con la Salernitana contro lo Spezia del 12 agosto 2024.

Yunus Musah ha segnato due reti nelle sue ultime due presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell'Atalanta, dopo che aveva realizzato solo due gol in ciascuna delle precedenti 167 gare disputate tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei.

Alessio Romagnoli taglia il traguardo delle 150 presenze tra tutte le competizioni con la maglia della Lazio (118 in Serie A, nove in Coppa Italia, sei in Champions League, 14 in Europa League, due in Conference League e una in Supercoppa italiana). Dal suo esordio con i biancocelesti (2022/23) solamente Adam Marusic (169) e Pedro (156) hanno collezionato più apparizioni.