Olimpiadi, un milione di danni alla pista da bob di Cortina. La Fondazione: "Sistemeremo tutto"

"Sono emerse alcune criticità ma sono ottimista: la Fondazione Milano-Cortina ripristinerà tutto - le parole di Gialuca Lorenzi, sindaco di Cortina riportate dal Corriere della Sera -. Fa parte del sistema, è normale che dopo un evento ci siano cose da sistemare. La pista va riconsegnata sistemata a fine marzo, poi riconsegneremo lo Sliding Centre a Simico affinché concluda i lavori". Nel dettaglio Simico è la società che gestisce tutte le opere connesse ai Giochi. Fondazione Milano Cortina invece, che aveva il compito di gestire la struttura nel corso delle Olimpiadi e fino a marzo si è detta tranquilla: "Sistemeremo tutto nei tempi stabiliti".