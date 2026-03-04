Olimpiadi, un milione di danni alla pista da bob di Cortina. La Fondazione: "Sistemeremo tutto"
A pesare è l'incuria ma MiCo tranquillizza tutti: "Entro marzo tutto sarà a posto"
© Getty Images
Danni da un milione di euro alla pista da bob di Cortina. È quanto emerge da un sopralluogo effettuato dai tecnici lo scorso 25 febbraio, ossia subito dopo la fine dei giochi di Milano-Cortina. Nel documento di 45 pagine si evidenziano tutti i danni subiti dalla struttura durante la manifestazione a cinque cerchi: a pesare è l'incuria totale dell'area che necessita di manutenzione. Ad esempio si va dai tombini danneggiati fino ai tendoni protettivi strappati passando da manometri rotti e scatole elettriche rovinate. Senza dimenticare tutta una serie di opere momentanee ancora da smontare. La pista comunque, realizzata in tempi record al costo di 118 milioni di euro, non è compromessa.
"Sono emerse alcune criticità ma sono ottimista: la Fondazione Milano-Cortina ripristinerà tutto - le parole di Gialuca Lorenzi, sindaco di Cortina riportate dal Corriere della Sera -. Fa parte del sistema, è normale che dopo un evento ci siano cose da sistemare. La pista va riconsegnata sistemata a fine marzo, poi riconsegneremo lo Sliding Centre a Simico affinché concluda i lavori". Nel dettaglio Simico è la società che gestisce tutte le opere connesse ai Giochi. Fondazione Milano Cortina invece, che aveva il compito di gestire la struttura nel corso delle Olimpiadi e fino a marzo si è detta tranquilla: "Sistemeremo tutto nei tempi stabiliti".